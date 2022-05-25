CHP’li Alpay Antmen, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, “Tweet attı diye soruşturma açılan kimse yok” açıklamasına tepki gösterdi. Antmen “Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlaması ve iddiaları nedeniyle 2020’de 290 çocuğa dava açılırken bu suç nedeniyle 2014-2021 yıları arasında 12 bin 881 kişi mahkum edildi. Çocuklara bile dava açan bir iktidar. Hitler yaşasaydı o bile bu rekoru kıramazdı” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Tweet attı diye soruşturma açılan kimse yok” açıklamasına tepki gösterdi.

EZGİ MOLA TEPKİSİ

Oyuncu Ezgi Mola‘ya verilen cezaya da tepki gösteren Antmen, “Oyuncu Ezgi Mola, İpek Er’in ölümüne neden olan Musa Orhan’a karşı ‘hakaret’ iddiasıyla yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı. Bakın en yakın örneği; yargının haline bakın! İntihar etmiş bir kadını savunan başka bir kadına ceza, intihara neden olana ise ödül veren bir adalet sistemi. Yazıklar olsun. Türkiye’de adalet sadece güçlüden, zalimden ve ezilenden yana. Tüm ülke halkı sadece bir aileye ve onun beslemelerine çalışıyor. Adalet ve yargı mekanizmasını da bu sömürü ve karanlık düzeni korumak için kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“KORKU İMPARATORLUĞU YARATMAYA ÇALIŞMAKTAN ÖTE BİR ŞEY DEĞİL”

Antmen, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın uygulamalarıyla hukuk sistemini temelden sarstığını da ileri sürerek şöyle devam etti:

“Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporuna göre; 106 bin sosyal medya kullanıcısı, başta Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiası olmak üzere çok sayıda suçlama nedeniyle Emniyet tarafından soruşturuldu! Yediden yetmişe her yaş grubundan vatandaş bu suçlamayla karşı karşıya bırakılıyor.

Bu korku imparatorluğu yaratmaya çalışmaktan öte bir şey değildir. Bekir Bozdağ’ın bakanlık dönemlerinde yargı tarikatlara, cemaatlere ve parti teşkilatlarına peşkeş çekildi. Bekir Bozdağ’ın döneminde yargı bağımsızlığı yerle bir oldu, liyakatsiz, beceriksiz hakim ve savcılar adliye binalarına dolduruldu. Bir ülkenin yargısını yok etmek istiyorsanız oranın başına Bekir Bozdağ’ı getirin yeter.”

“ŞEHİT YAKINLARINI BİLE DAVA EDEN BİR İKTİDAR”

Bakan Bozdağ’ın, hukuk sistemi hakkındaki uygun olmayan uygulamaları hakkında çarpıcı örnekler veren Antmen, şöyle dedi:

“Bekir Bozdağ, siz, şehit anasını, şehit babasını ve şahit abisini bile mahkemeye vermiş insanlarsınız! Siz yakınları madende can vermiş işçilerin yakınlarını dava etmiş insanlarsınız. Siz Gezi’de evlatları ölmüş annelere babalara suç duyurusunda bulunmuş bir iktidarsınız! Bir suç varsa Sayın Bozdağ, suçun bizzat kendisi sizsiniz, sizin iktidarınız’ Eğer suç, vicdansızlık, adaletsizlik bir insan siluetinde olsaydı bu siz olurdunuz, iktidarınız olurdu! Bunu diyen Bozdağ, hem Twitter’da hem Meclis Kürsüsünde hem de televizyon kanallarında yıllarca FETÖ elebaşını övdü, savundu ve alkışladı.”

CANAN KAFTANCIOĞLU KARARI TEPKİSİ

Antmen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında karar yönelik de şunları söyledi:

“Lütfen bir bakın. Eğer bu bir suçsa; yani tweetten dolayı hapis ve siyasi yasak varsa AKP‘de siyaset yapacak insan kalmaz! Vatandaşlarımız artık adliyeye gitmekten korkar hale geldi. Haklıyken girdiği binadan haksız olarak çıkartılıyor. Gidin bakın adliye koridorlarına; sanatçılar, siyasiler, yazarlar, gençler, kadınlar ve aydınlar yargılanıyor. SOMA avukatı içeride, SOMA’da işçileri katledenler dışarıda.

Kadınları savunanlar içeride, kadınları katledenler dışarıda. Uyuşturucuya hayır diyenler içeride, uyuşturucu baronları dışarıda. Demokrasi için çalışanlar içeride, mafya babaları dışarıda. Eğitimciler içeride, gericiler dışarıda. Gazeteciler içeride, tetikçiler dışarıda. Akademisyenler içeride, yobazlar dışarıda. Avukatlar içeride, dolandırıcılar dışarıda.”

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