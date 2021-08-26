Hitler yeniden moda oldu: Kitabı Fransa’nın en çok satanı

Alman ırkçı lider Adolf Hitler’in kaleme aldığı “Kavgam” isimli kitap, Fransa’da yeniden popüler oldu.

Sozcu.com.tr

Fransa’da gündem Alman Nazi lideri Adolf Hitler’in kaleme aldığı Kavgam isimli kitap… Edebiyatın yumuşak güç haline geldiği Fransa’da Hitler’in yıllar önce yazılan kitabı tartışma başlattı.

100 euro (yaklaşık 1000 TL) gibi yüksek bir meblağa satılması ve pazarlama kampanyası yapılmamasına rağmen Hitler’in kitabı rekor düzeyde satıldı. Kitabın 10.000 adetlik ilk baskısı tükenirken yayıncı Fayard ikinci baskı için talimat verdi.

Fayard, ırkçı ideolojinin yayılmaması için kitabı, süpermarketlere ve AVM’lerdeki mağazalara dağıtmazken Amazon ve Fnac gibi kitapçıların internet sitelerinde de algoritmaların değiştirilerek çok satanlar listesinden bu kitabın çıkarılması istendi.

Fayard’ın editöryal direktörü, “Satışlar tatmin edici çünkü tarihçilerin çalışmalarının kabul gördüğü anlamına geliyor bu. Gazeteciler, kitap mağazaları ve satış temsilcileri ne yapmak istediğimizi anladılar. Fakat çok az üniversite ücretsiz kitap teklifimizi kabul etti” dedi.

“Kötülüğü Tarihleştirmek: Kavgam’a Eleştirel Bir Yaklaşım” isimli kitabı savunan Fayard, “Bu kitap 20’nci yüzyıl tarihini anlamak için çok önemli bir kaynak” açıklamasını yaptı. Öte yandan kitap eleştirmenleri Kavgam’ın eski baskılarında Hitler yanlısı bir tutum olduğunu yazarken kitabın bu baskısının daha derli toplu olduğunu açıkladı.

Kitabın çevirmeni Olivier Mannoni, “Kitabın 1934 versiyonu, Hitler’in düşüncelerini mantıklı bir hale büründürüyordu. Bu metni elegant bir şekilde yapmaları gözlerime zarar verdi” dedi.

Öte yandan kitaptan elde edilecek gelirin Auschwitz-Birkenau Vakfı’na bağışlanacağı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir Alman ırkçı partiden Atatürk’e büyük saygısızlık