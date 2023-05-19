Hizbullah terörünün şifresi bu evde çözülmüştü: SÖZCÜ Televizyonu o eve girdi





Tarihler 1 Ocak 2000’i gösterdiğinde, kanlı terör örgütü Hizbullah’ın lideri Hüseyin Velioğlu’nun üs olarak kullandığı, örgüte ait gizli bilgilerin toplandığı İstanbul Beykoz’daki eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Saatler süren operasyon televizyon kanallarında canlı olarak yayınlandı.

Terörist Velioğlu belgeleri yok etmeye çalıştığı esnada ölü ele geçirildi. Ele geçirilen belgelerle yurt genelinde operasyonlar yapıldı. Hizbullah terör örgütünün tetikçileri tutuklansa da yıllar sonra cezaevinde tek bir kişi bile kalmadı. O villa yıllar boyunca çevre sakinleri tarafından lanetli olarak anıldı. SÖZCÜ Televizyonu muhabiri Nedim Bayhan ve kameraman Kadir Atmacan yıllar sonra, sıcak çatışmanın yaşandığı o eve girdi.

Nedim Bayhan

“TÜM ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ”

Baskın öğle saatlerinde başladı. Örgüt liderinin de içeride olduğunun anlaşılmasının ardından polis teslim ol çağrısı yaptı. Çağrıya rağmen evin üç ayrı yerinden polislerin üzerine otomatik tüfeklerle yaylım ateş açıldı. Polis hemen karşılık verdi, artık saatler sürecek çatışma başlamıştı.

O kadar çok atış yapıldı ki evin bulunduğu mahallenin her yerini barut kokusu sardı. Kanlı örgütün liderinin kullandığı hücre ev harabeye döndü. İki terörist sağ yakalandı, örgütün lideri Hüseyin Velioğlu ölü ele geçirildi. Ele geçen dijital belgelerden tüm örgüt çökertildi ve Türkiye’nin dört bir yanında işkence ile öldürülen insanların gömüldüğü mezar evler ortaya çıkarıldı.

Kadir Atmacan

“YILLAR SONRA HİZBULLAH TETİKÇİLERİ SERBEST”

Bazı evlerde aileler yaşamaya devam ediyordu. Baskınlarda 85 kişiyi vahşice öldüren Hizbullah üyeleri yakalandı. Dava sonucu hepsi ağır cezalar aldı. Dava bitiminde hücre ev hazineye devredildi ve 3 yıl önce 2,1 milyon liraya satışa çıkartıldı. Satın alınması bir yana önünden geçmek bile vatandaşları tedirgin ediyor. Evin pencereleri kepenklerle örtülü, yıllar boyunca tek bir kişi bile içeri girmedi.

Mahalle sakinleri evin kendilerine o günü hatırlattığını ifade ediyor. O ev satılığa çıktı ama kim tarafından satın alınacağı hala belirsiz. Terörün izleri hala Beykoz’ da duruyor. Ne yazık ki Hizbullah terör örgütünün ele başının ölü ele geçirilmesinin mimarı olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan 5 koruması ile birlikte bu operasyondan bir yıl sonra 24 ocak 2001’de Hizbullah tarafından şehit edildi.

MECLİS’TE TEMSİL EDİLECEK HÜDA-PAR ÇATISI ALTINDA SİYASETE GİRDİLER

Yapılan operasyonlarda tetikçilerin birçoğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Yıllar sonra Hizbullah tetikçileri yeniden yargılama adı altında serbest bırakıldı ve çoğu HÜDA-PAR çatısı altında siyasete atıldı. Bazıları da Kızılay Diyarbakır’da yöneticilik yapıyor.