Hizbullah yapılanmasındaki isim, şimdi HÜDA-PAR Merkez İstişare Kurulu üyesi

Cumhur İttifakı’na katılma kararıyla birlikte alevlenen Hizbullah-HÜDA-PAR bağlantısıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim terör örgütleriyle yakından uzaktan hiçbir ilişkimiz olmamıştır. Tamamıyla yerli ve milli bir yapı. Zaten yerli ve milli olmayan bir yapıyla bizim yol yürümemiz mümkün değil. HÜDA-PAR’ın desteğini çok önemli ve kıymetli buluyorum” demişti. Ancak arşivler Erdoğan’ın açıklamalarını doğrulamadı.

HÜDA-PAR’ın Merkez İstişare Kurulu üyesi olan ve Şırnak’ta partisinden 27. Dönem milletvekili adayı olan Nasuh Sevinik’in iki ayrı Hizbullah Şırnak yapılanmasıyla ilgili dava dosyasındaki şemalı yapılanmada yönetici pozisyonunda olduğu ortaya çıktı.

HİZBULLAH ŞEMASINDA İKİNCİ İSİM OLARAK YER ALIYOR

Sevinik’in, terör örgütünün Şırnak yapılanmasında üst düzey yöneticilik yapan ve 95 cinayetin ölüm emrini vermekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve bu cezası Yargıtay’ca onandıktan sonra “Yeniden yargılama” adı altında tahliye edilen Mehmet Salih Kölge’nin yargılandığı dava dosyası ile kapatılan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülen Şırnak-İdil yapılanması dosyasındaki savcılık fezlekesinde yer alan şemalı örgüt yapılanmasında sorumlu düzeyde yer aldığı görülüyor.

Zeki Atak ve Nasuh Sevindik

İdil Başsavcılığınca hazırlanıp 2000 yılında DGM’ye gönderilen fezlekedeki şemada Nasuh Sevinik’in, 95 kişinin ölüm emrini veren Mehmet Salih Kölge’nin hemen altında yer alması dikkat çekti. Kapatılan DGM’deki Şırnak dosyalarındaki Hizbullah davalarında adı sıkça geçen Sevinik hakkında da soruşturma dosyaları bulunuyordu. Nasuh Sevinik’in, 1992 yılında PKK’lı teröristlerce öldürülen Hizbullah’ın üst düzey sorumlularından Mehmet Zeki Atak’a bağlı faaliyet gösterdiği yakalanan ve haklarında dava açılan Hizbullah sanıklarının ifadelerinde de geçiyor. Sevinik, şimdilerde HÜDA-PAR Genel Merkez İstişare Kurulu üyeliği görevini yürütüyor.