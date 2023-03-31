‘Hizbullahçıyız, kafalarını keseriz’ demişti, serbest bırakıldı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Röportajda, muhalefet parti liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’i hedef alan İ.C.K., “Erdoğan’a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz Hizbullahçıyız. Biz cihada da hazırız” ifadelerini kullanmıştı.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan İ.C.K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.