Hizbullah’ın işkencecisinin dikkat çeken kariyeri

24 Ocak 2001 günü Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 mesai arkadaşını katleden eli kanlı Hizbullah Terör Örgütü’nün sorgucusu olduğu ortaya çıkan Kızılay Güneydoğu Anadolu Kan Merkezi Müdürü Doktor Naif Yılmaz’ın iş kariyeri de oldukça ilginç.

Naif Yılmaz

ESKİ HİZBULLAH SORGUSUNUN DİKKAT ÇEKEN KARİYERİ

2004 yılında şartlı tahliye olan Naif Yılmaz, AKP hükümetinin çıkardığı yasalar uyarınca 2013 yılında hakların iadesi davası açarak sabıka kaydını sildirdi.

YENİ KARİYERİNE TÜPRAŞ’TA BAŞLADI

Doksanlı yılların sonunda domuz bağı ile işkencelerin yapıldığı ve ölenlerin evin içindeki özel yelerlere gömüldüğü mezar evlerde sorgucu olduğu iddiasıyla yargılanan ve hüküm giyen Yılmaz, sabıka kaydını sildirdikten sonra ilk olarak TÜPRAŞ tesislerinde iş yeri hekimi olarak yeni kariyerine başladı.

AKP DÖNEMİNDE İBB DE İŞE GİRDİ, KALYON HOLDİNG’E TRANSFER OLDU

Sosyal medya paylaşımlarına göre burada 3 yıl 10 ay iş yeri hekimi ve sağlık koordinatörü olarak çalışan eski Hizbullahçı Yılmaz, 2017 yılı Mart ayında AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı. İş yeri hekimi olarak görev yapan Yılmaz, buradan Kalyon Holding’e transfer oldu.

DİCLE ELEKTRİK’TE ÇALIŞTI, 3. HAVALİMANI’NDA SAĞLIK SORUMLUSU OLDU

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Projesinde 1 yıl 2 ay çalışan Naif Yılmaz, daha sonra Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde ve 3. Havalimanı’nda sağlık sorumlusu olarak kariyerine devam etti.

Yılmaz, 2019 yılından bu yana ise Kızılay Güneydoğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü olarak görev yapıyor ve sık sık bölgenin üst düzey yöneticileri ile bir arada.

SOSYAL MEDYA GEÇMİŞİNDE 2008 YILINDAN ÖNCESİ YOK

Hali hazırda polis müfettişi olan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile birlikte bir kan bağışı töreni sırasında görüntüleri ortaya çıkan eski Hizbullah sorgucusu Naif Yılmaz, sosyal medyadaki özgeçmişinde 15 yıldır sağlık sektöründe çalıştığını yazdı. Ancak 2008 yılından öncesi yok.

GENEL SEKRETERİN CESEDİNİN BULUNMASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yılmaz, Dicle Üniversitesi öğrencisiyken üniversitenin Genel Sekreteri İbrahim Sarı’nın mezar evden cesedinin çıkmasının ardından gözaltına alınmıştı. 2 Ekim 1999’da yakalanan Hizbullah Diyarbakır Sorumlusu Cemal Uçar, ifadesinde Naif Yılmaz hakkında şunları söylemişti:

“Naif Yılmaz, Dicle Üniversitesi’nden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçiş yapmıştı. Bu geçişte de İbrahim Sarı, kendisine yardımcı olmuştu. İbrahim Sarı MİT elemanı olarak biliniyordu. Bir işi o biliyorsa, mutlaka polis de biliyordu.”

YENİ BİR OLUŞUM MEYDANA GETİRECEK POTANSİYELİ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Ancak İbrahim Sarı’nın Hizbullah’ın iki kanadı olan İlim ve Menzil gruplarının dışında hareket ettiği ve bu iki kanat dışında yeni bir oluşum meydana getirecek potansiyeli olduğu için öldürüldüğü iddia edilmişti.

Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan tarafından İran gizli servisine bilgi verdikleri ve İran modeli şeriat esaslarına dair bir Kürt devleti kurmak amacında oldukları sık sık ifade edilen Hizbullah üyelerinden olan eski hükümlü Naif Yılmaz’ın ülke güvenliği ve istihbarat açısından bu derece önemli kurumlarda çalışması da şüphe yaratıyor.