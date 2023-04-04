Hizbullah’ın öğretmeni TRT programcısı oldu!

Cumhur ittifakına katılma kararı aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tamamen yerli ve milli bir yapı” dediği HÜDA-PAR-Hizbullah ilişkisi gündemdeki yerini koruyor. Kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanıp Hizbullah üyesi olmaktan cezalandırılan Abdulkuddüs Yalçın’ın TRT Kürdi’de dini programlar yaptığı ortaya çıktı. Eski hükümlü Yalçın’ın “Molla Abdulkuddüs” adıyla 2019’da Ramazan ayı boyunca her gün “Şafii İlmihali” adıyla ekrandan dini dersler verdi. Covid-19 salgınıyla ilgili ekranlarda “Korona duası” okudu, akşamları canlı programlar yaptı. Yalçın yine TRT Kürdi’de yayımlanan “Kanaat önderleri” programına konuk olarak katıldı.

CAMİDE İMAMLIK YAPTI

Abdulkuddüs Yalçın’ın Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 1992’de İhsaniye Camisi’nde diyanete bağlı resmi imamlık yaparken Eyüp-Kadir kod adlarını kullandığı tespit edildi. Yalçın’ın gizliliğini sağlayıp, örgüte taban kazandırmak için fıkıh dersleri verdiği bildirildi. Polis ve savcılık tarafından aranan Yalçın’ın Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın şehit edildiği suikastın faillerinden Recep Dünük ve Şener Dünük’e örgütsel siyasi eğitimler veren kişi de olduğu ortaya çıktı. Yalçın’ın Hizbullah’ın üst sorumlusu olan Mehmet Beşir Varol’a düzenli raporlar verdiği de ifadelerde anlaşıldı. 9 yıl hapisle cezalandırılan, seçme, seçilme ve siyasi haklardan men edilen Yalçın’ın TRT’de program yapması şaşkınlık yarattı.

Abdulsamet Yalçın

Birlikte yargılandığı kardeşi de HÜDA-PAR’dan aday olmuştu

Abdulkuddüs Yalçın’ın kardeşi Abdulsamet Yalçın da HÜDA PAR’ın Genel İdare Kurulu üyesi ve partinin Irak-Erbil temsilcisi… 24 Haziran 2018 seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden milletvekili adayı olan Abdulsamet Yalçın’ın, örgüt lideri Hüseyin Velioğlu ile birlikte eğitimlere katıldığı ortaya çıktı. Abdulsamet Yalçın da ağabeyi Abdulkuddüs Yalçın’la birlikte Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılandı. Yalçın en sosyal medyadan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccade fotoğrafını paylaşıp ‘seccade istismarına’ şöyle dahil oldu: “Halkın bu durumda yapacağı şey netleşmiştir. Değerlerini ayaklar altına alan tehlikeli zihniyeti bir daha başını kaldıramayacak üzere halk sandığa gömecek ve üzerini kapatacaktır.”