Hızla soğuyacak: Kış şimdi başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre hafta ortasında yağışlarla beraber hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak. Gelecek hafta sonuna kadar yağışla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre ise asıl kış ayın son günlerinde etkili olacak. İstanbul dahil birçok şehirde kar görülecek.

YAĞIŞLAR BUGÜN DE KENDİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.