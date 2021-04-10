Hızlı tren unutuldu para otoyola akıyor

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Dr. Suat Sarı, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde ilk planda yer alan tren yolunun iptal edildiğini belirterek, “Osmangazi Köprüsü’nde de projede var olan tren yolu iptal edildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde tren yolu var. Ancak Kuzey Marmara üzerinden yapılacak demiryolu yapılmadığı için 5 yıldır çalışmıyor. Oysa Türkiye trafik yol güvenliği risksiz, ithal fosil yakıta bağlı kalmayan, daha ucuz ve emniyetli yolculuk yapılacak demir yolunu tercih etmeli” dedi. Yatırımların hızlı tren yerine hep vatandaşın bütçesine büyük yük yükleyen pahalı otoyollara aktığını belirten Sarı, “Türkiye’de ulaştırma politikalarını otoyol müteahhitleri mi belirliyor?” diye sordu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye’de hızlı tren yapma maliyetinin kilometre başına 4.53 milyon dolar olduğunu belirten Sarı, buna karşın 1 kilometre otoyol yapma maliyetinin 8.16 milyon dolar olduğunu kaydetti. Atatürk’ün demiryollarına verdiği önemin de altını çizen Sarı, “Atatürk döneminde 1923-1938 arası 2.815 km demiryolu inşa edilmiş. AKP döneminde ise 1.213 km’si hızlı tren hattı olmak üzere toplam 1.835 km demiryolu yapıldı” dedi. Sarı, ulaştırma politikasında hızlı trenin ağırlığının artırılması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Enerji- yakıt tüketiminin daha az maliyetli olması, otoyolun ömrü 15 yıl iken, demiryolu ömrünün 30 yıl olması, tercihin; hem maliyet, hem de güvenlik olarak demiryolundan yana olmasını işaret ediyor. Kınalı-Balıkesir otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü üzerine bir şerit gidiş/geliş hızlı tren yolu konulması için vakit geç değil.”

ÇOK DAHA UCUZ

İstanbul – Balıkesir arasındaki 388 km otoyolda araçların köprü ve otoyol için 350 TL artı 300 TL yakıt yani 750 TL ödeyeceğini belirten Sarı, “İstanbul -Balıkesir tren yolu yapılsaydı, İst-Ankara YHT’de uygulanan ücret ile mukayese edildiğinde, tren bileti en fazla 150 TL olacaktı” diye konuştu.

Yanlış kamu özel sektör işbirliği projelerine rağmen otoyol yapımında ısrar edildiğini belirten Sarı, Türkiye ulaştırma politikalarının liyakatsiz kadrolar ile alındığını, verimsiz ve vizyonsuz yatırımlara sebep olunduğunu söyledi.

Kargo imkanı ile gıda fiyatlarını da düşürür

İstanbul-Balıkesir tren yolu etrafına kurulacak lojistik merkezler ve yapılacak demiryolu kargo taşımacılığı ile nakliyenin, sebze, gıda ve emtia fiyatlarını düşüreceğini vurgulayan Dr. Sarı şu bilgileri verdi: “Kınalı -1915 Çanakkale Köprüsü- Balıkesir otoyolu, mutlaka demiryolu ile desteklenmeli. Demiryolu Marmaray’dan başlamalı. Böylece Marmaray Halkalı’dan TEM yanından tesis edilecek hızlı tren ile İstanbul – Silivri ( Kınalı) arasında yıllardır halk tarafından talep edilen tren yolu realize edilebilir. Bu sayede bir trafik kaosu olan Mahmutbey- Esenyurt hattında da vatandaşlar tren ile yolculuğu tercih ederler.”