Hızlı trene yüzde 400 zam

Eskişehir-Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin tercih ettiği 30 günlük abonman bileti 480 liradan bin 687 liraya çıktı. Ayrıca, internet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1.5 indirim de kaldırıldı. Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınması kararlaştırıldı.

POLATLI’YA BÜYÜK ZAM

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlügü Yolcu Taşımacılığı Dairesi’nin yaptığı zamdan sonra Ankara-Polatlı 220 TL’den 877 TL’ye (zam oranı yüzde 298) yükseldi. Aynı şekilde Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya hattı 480 TL’den bin 687’ye (zam oranı yüzde 251), Polatlı- Eskişehir hattı 352 TL’den bin 260 TL’ye(zam oranı yüzde 257) Ankara-

İstanbul hattı 2 bin 100’den 3 bin 847 TL’ye (zam oranı yüzde 83) liraya kadar yükseldi.

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