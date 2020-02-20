Hızlı ve Öfkeli 4 filmi oyuncuları ve konusu… Hızlı ve Öfkeli 4’te kimler oynuyor?

Hızlı ve Öfkeli 4 filminde yine önceki üç filmde olduğu gibi arabaların karanlık dünyasında iki adamın hayatta kalma mücadelesini izliyoruz. Vin Diesel ve Paul Walker başrolünde iki eski rakip, bu sefer kendilerini ortak bir düşmanla karşı karşıya buluyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları kimler?

Hızlı ve Öfkeli 4, Hızlı ve Öfkeli serisinin en beğenilen filmlerinin başında gelirken, adrenalin eksik olmadığı yarışların ve yarışların arkasındaki karanlık dünyanın gerilimi ile de heyecanı doruğa çıkıyor. Peki Vin Diesel ve Paul Walker başrolü paylaştığı Hızlı ve Öfkeli 4 konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 4 filmi oyuncuları kimler?

HIZLI VE ÖFKELİ 4 OYUNCULARI

Hızlı ve Öfkeli 4 filmi oyuncu kadrosu serinin üçüncü filminin ardından yine ilk iki filmdeki kadro ile seyirci karşısında çıktı. Serinin dördüncü filmindeki Hızlı ve Öfkeli 4 kadrosunda Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Ortiz yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİ KONUSU

Düzenbazlıktan emekli Dominic Toretto’nun, Meksika sınırını aşıp orada adeta bir mülteci gibi yaşamaya kalkışmasının üzerinden sekiz koca yıl geçmiştir. Artık Dominik Cumhuriyeti’ndeki bir sahil kulübesinde yaşamakta olan eski dolandırıcı Dom’un yanında, ABD’deki karanlık geçmişinden miras kalan tek varlık olan biricik sevgilisi Letty vardır. Orada yepyeni bir yaşama başlamaya çalışan Dom, polisin nefesini ensesinde hissetmekten de kurtulamamıştır. Kanun temsilcilerinin ve kolluk kuvvetlerinin daima peşinde olduğunun farkında olan ve çok sevdiği bir insanın trajik ölümünden sonra Los Angeles’a dönen Dom’un, ajan Brian O’Conner ile ezeli çatışması yeniden alevlenecektir. Ancak artık ortak bir düşmanları vardır. ABD’ye öldürücü maddelerin akışını sağlayan sosyopat ruhlu uyuşturucu kralına karşı mücadele edebilmek için güç birliği yapmak zorundadırlar. Uyuşturucu kralını bertaraf etmenin ve onun tarafından katledilen arkadaşlarının intikamını almanın tek çaresi, ikisinin arasında yepyeni bir güven ortamının tesis edilmesinden geçmektedir.