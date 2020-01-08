Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin başrollerinde Paul Walker ve Vin Diesel rol almış ve film ilk olarak 20 Nisan 2011 tarihinde, Avustralya’da yayınlanmıştır. Sevilen aksiyon filmi, ABD’de ise, 29 Nisan 2011 tarihinde vizyona girmiştir. İşte Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu oyuncuları ve konusu…
Hızlı ve Öfkeli film serisinin 5. filmi Rio Soygunu bu akşam sinemadan sonra televizyonda izleyicisi ile buluşacak. Chris Morgan tarafından yazılan Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu Justin Lin tarafından yönetildi. Peki Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu oyuncuları kimler ve konusu ne?
FİLMİN KONUSU
Eski polis Brian O’Conner ve Mia Toretto, Dom’u hapisten kaçırıp özgürlüğüne kavuşturduktan sonra polisleri atlatıp sınırı geçerler ve Rio de Janeiro’da ortaya çıkarlar. Özgürlüklerini geri almak için son bir iş daha yapmak zorunda kalan ortaklar, en iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekiplerini bir araya getirirler. Onların ölmesini isteyen ahlaksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu biliyorlardır. Fakat onların peşine düşen sadece bu iş adamı değildir. Hedefini asla ıskalamayan inatçı federal ajan Luke Hobbs, Dom ve Brian’ın izini sürmekle görevlendirilince, onları yakalamak için ekibiyle birlikte kapsamlı bir operasyona başlar. Şimdi Hobbs, diğerleri elini çabuk tutup onları yakalamadan önce, avını köşeye sıkıştırmak için içgüdülerine güvenmek zorundadır. Dom, Brian ve Mia ekibi toplar ve soygun için çalışmaya başlarlar.
OYUNCULARI
Vin Diesel rolü Dominic Toretto
Paul Walker rolü Brian O’Conner
Dwayne Johnson rolü Luke Hobbs
Jordana Brewster rolü Mia Toretto
Tyrese Gibson rolü Roman Pearce
Ludacris rolü Tej Parker
Matt Schulze rolü Vince
Sung Kang rolü Han Lue
Gal Gadot rolü Gisele Harabo
Tego Calderon rolü Tego Leo
Don Omar rolü Rico Santos
Joaquim de Almeida rolü Hernan Reyes
Elsa Pataky rolü Elena Neves
Michael Irby rolü Zizi