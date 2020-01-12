Hızlı ve Öfkeli 6 filminin başrollerde Vin Diesel, Dominic Toretto rolünde, Paul Walker eski polis Brian O’Conner rolünde. Michelle Rodriguez, Dominic Toretto’nun öldü sanılan sevgilisi Letty Ortiz’i, Jordana Brewster, Dominic Toretto’nun kız kardeşi Brian O’Conner’in sevgilisi olan Mia Toretto’yu, Dwayne Johnson, Toretto ile iş birliği yaparak bir suçluyu yakalamak isteyen Luke Hobbs’u canlandırıyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 6 filminin konusu ve oyuncu kadrosu….

Hızlı ve Öfkeli 6 filminin konusu şöyle gelişiyor: Dom ve Brian’ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar.

Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom’a takımını Londra’da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vadeder.

HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Vin Diesel

Paul Walker

Jordana Brewster

Dwayne Johnson

Michelle Rodriguez

Tyrese Gibson

Ludacris

Sung Kang

Jason Statham

Müzik Lucas Vidal