Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler?

Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu ve oyuncularını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Hızlı ve Öfkeli filmi serisinin 8. filmi bu akşam ekranlara geliyor. İşte sevilen filmin konusu ve oyuncuları.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU

Hızlı ve Öfkeli 8, F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılmış olan Amerikan yapımı aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizinci filmi. Kadro şu anda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Eva Mendes, Lucas Black, Kurt Russell, Charlize Theron ve Jason Statham’dan oluşmaktadır.

Sekizinci yapım ilk olarak Mart 2015’te Diesel Jimmy Kimmel Live!’da iken açıklandı ve filmin New York’ta çekileceği de bildirildi. Filmin hazırlıkları Hızlı ve Öfkeli 7’nin yayınlanmasından hemen sonra Diesel, Morgan ve yapımcı Neal H. Moritz’in yeniden imzayı atmasıyla başladı. Temel çekimler Mart 2016’da İzlanda, Mývatn’da başladı. Diğer çekimler Küba, Atlanta ve New York’ta yapıldı.

Hızlı ve Öfkeli 8, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminden sonra Paul Walker’in oynamadığı ikinci film. Film 13 Nisan 2017’de yayınlanmak üzere ayarlandı.

OYUNCULARI

Vin Diesel – Dominic Toretto

Michelle Rodriguez – Letty Ortiz

Dwayne Johnson – Luke Hobbs

Tyrese Gibson – Roman Pearce

Ludacris – Tej Parker

Kurt Russell – Frank Petty

Jason Statham – Deckard Shaw

Charlize Theron – Cipher

Elsa Pataky – Elena Neves

Nathalie Emmanuel – Ramsey

Tego Calderon – Tego Leo

Don Omar – Rico Santos

Helen Mirren

Kristofer Hivju

Scott Eastwood