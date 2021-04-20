Hizmet İhracatçıları Birliği uluslararası öğrencileri ihracat neferi yapacak

İSTANBUL (AA) – Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı İlker Aycı,"Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin sisteme dahil edilmesiyle birlikte her biri kendi ülkelerine dönseler bile bizim ihracat neferimiz haline gelecek. Ülkelerindeki gelişmeler, tüketici alışkanlıkları, fırsat ve avantajlar gibi bilgileri firmalarımıza aktaracaklar" ifadesini kullandı.

HİB'ten yapılan açıklamaya göre, birlik bünyesinde oluşturduğu "http://ik.hib.org.tr" web portalı üzerinden Türkiye'de eğitim gören yaklaşık 200 bin uluslararası öğrenci ile ihracatçıları buluşturarak, onları ihracat neferi yapmayı hedefliyor.

Yeni HİB İK portalı ile Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere staj ve iş imkanı sağlanırken, ihracatçı firmaların da söz konusu ülkeleri tanımaları ve ihracatlarını artırmalarına imkan tanınacak.

HİB söz konusu platformla, dünyanın hemen her ülkesinden uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye'de, günlük hayatın ayrılmaz parçası olan uzaktan eğitimi fırsata çevirmek için önemli bir adım attı.

Web portalı hem Türkiye'de eğitim gören öğrenci sayısını artıracağını hem de ihracatçı firmalarımızın hedef ülkelere ihracatlarını artırmalarında önemli bir rol oynayacak.Türkiye'de dünyanın her ülkesinden uluslararası öğrenci ile oluşan insan kaynağı potansiyelini Türkiye'nin ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşabilmesi, yurt dışında ticaret yapan Türk iş insanlarının ilgili ülkeyi iyi tanımaları, o ülkeye yönelik kapsamlı ve detaylı çalışmalar yapmaları yönünde değerlendirme fırsatı sağlayacak.

– Öğrenciler ücretsiz başvuracak, staj ve iş imkanı kazanacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen HİB Başkanı İlker Aycı, "Geçmiş yıllarda eğitimde cazibe merkezi haline gelen ve basamakları hızla tırmanan Türkiye'nin tanıtımını yaparken, üniversitelerimizin eğitim kalitesini, başarı kazanan programları, ülkemizin fiziki, sosyal avantajlarını ve kültürel zenginliğini anlatıyorduk.Bu yıl ise hızla adapte olduğumuz uzaktan eğitim sistemleri sayesinde farklı ülkelerden üniversitelerimize talebin artmasını ve bunun beraberinde getirdiği yeni açılımları konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin sisteme dahil edilmesiyle Türkiye için birer ihracat neferi haline geleceğine dikkati çeken Aycı, şunları kaydetti:

"Kampüs deneyimi ve yüz yüze eğitimin öneminin farkındayız fakat uzaktan eğitimi sadece salgın döneminde geçici bir çözüm olarak değil, sonrası için de kullanabileceğimizi bu projemizle bir kez daha ortaya koyduk. Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin sisteme dahil edilmesiyle birlikte her biri kendi ülkelerine dönseler bile bizim ihracat neferimiz haline gelecek. Ülkelerindeki gelişmeler, tüketici alışkanlıkları, fırsat ve avantajlar gibi bilgileri firmalarımıza aktaracaklar. Bir başka önemli konu ise bu öğrenciler hem staj yapma hem de mezun olduktan sonra iş garantisine kavuşmuş olacaklar."

Aycı, bünyelerindeki uluslararası öğrencileri, projeye katılmaları konusunda teşvik etmeleri için, Türkiye'deki tüm üniversitelere çağrı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Komite Başkanı ve HİB Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aydın ise, HİB Eğitim Hizmetleri Komitesi tarafından geliştirilen portal hakkında,"Firmalarımız ve uluslararası öğrencilerimizi bir araya getiren bu web portalı ile, uluslararası öğrencilerin henüz öğrenci iken staj statüsünde ve mezuniyetlerini müteakip Türk ihracatçı firmalar bünyesinde gerek Türkiye'de gerekse kendi ülkesinde iş birliği yapması sağlanmış olacak. Hayata geçirdiğimiz bu portal ile uzun vadede sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan farklı bir sinerji ve ivme kazanacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.