Hizmet üretici enflasyonu ağustosta arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, ağustos ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,47 arttı. Gayrimenkul hizmetlerinde yıllık yüzde 137,14 artış meydana geldi.

Sozcu.com.tr

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,47 arttı.

2017 bazlı endeks, Temmuz’da yüzde 37,99 artarak rekor kırmıştı. Ağustos ayındaki seviye de endeks tarihinin en yüksek ikinci seviyesi olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,09 artış gösterdi.

GAYRIMENKUL HİZMETLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 36,83, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 25,43, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 12,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 137,14, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 18,54, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 24,25 artış gerçekleşti.

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