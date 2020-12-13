Hizmet yok, ödeme var

Mersin Büyükşehir Belediye meclisi önceki gün toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Vahap Seçer, toplantıda belediyenin hizmet almadığı Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) üyeliğinden ayrılması teklifini sundu. Aynı teklifin geçen yıl da gündeme geldiğini belirten Seçer, “İki yıldır bu sendikadan herhangi bir hizmet almıyoruz. Ancak önceki yönetim tarafından yapılan protokol nedeniyle MİS’e yıllık 300 bin lira ödemek zorundayız. Kendi cebinizden olsa verebilirsiniz ama halkın cebinden ben bu parayı veremem” dedi.

‘SÖZÜN BİTTİĞİ YER’

Erdemli Belediye Başkanı MHP’li Mükerrem Tollu, kendisinin de yönetim kurulunda yer aldığı sendikayı savundu, “Bu sendika 21 yıllık bir sendika” dedi. Sendikadan ayrılma teklifi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Hizmet almadıkları sendikaya ödeme yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden CHP’li Vahap Seçer, “Sözün bittiği yer” diye karara tepki gösterdi.

CHP’li Seçer, kadın ve çocuk sorunlarına ilişkin Mersin Barosu’yla ortak çalışma yapmak amacıyla protokol imzalamak için yetki istedi. Bu talep de AKP- MHP oylarıyla reddedildi. Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Kadınlar ve çocuklar siyasete kurban edilemez” açıklaması yaptı.

İktidarın desteğini öğrendi metroya itirazdan vazgeçti Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin geçen salı günkü toplantısında AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, metro projesine karşı olduğunu söyledi. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gültak’a “Projeyi 2019 yatırım programına alan Sayın Cumhurbaşkanı” yanıtı verdi. Gültak, dün yaptığı açıklamada ise aynı proje için “Metro’ya karşı olmak aptallıktır” dedi.