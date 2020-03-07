Hizmetçiler dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hizmetçiler ilk bölüm izle!

Hizmetçiler dizisi ilk bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Öğretmen ilk bölümde; küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Peki ilk bölümün ardından Hizmetçiler 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hizmetçiler yeni bölüm fragmanı…

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in olduğu Hizmetçiler’in ilk bölümü bugün izleyiciler ile buluştu. Ellas son La Alegria Del Hogar” dizisinde uyarlanan dizi Hizmetçiler’in yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

HİZMETÇİLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HİZMETÇİLER İLK BÖLÜM İZLE

HÜZMETÇİLER İLK BÖLÜM ÖZETİ

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.

Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.