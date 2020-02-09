Hizmetçiler dizisinden ilk fragman yayınlandı! Hizmetçiler ne zaman başlayacak?

Hizmetçiler fragmanı yayınlandı! Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in olduğu Hizmetçiler Kanal D’de yayınlanacak! Ellas son La Alegria Del Hogar” dizisinde uyarlanan dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte Hizmetçiler dizisinin ilk fragmanı…
Hizmetçiler dizisinden ilk fragman yayınlandı. Ellas son La Alegria Del Hogar dizisinden çevrilen Hizmetçiler dizisinde birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkiler ekrana gelecek. İşte Hizmetçiler dizisi ilk fragmanı…
HİZMETÇİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hizmetçiler dizisinin ilk bölümü için yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı.
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HİZMETÇİLER DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU
İstanbul’da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin hayatlarının ele alınacak olan dizi ilk defa Meksika’da “Ellas son La Alegria Del Hogar” adıyla yayınlandı.
Hizmetçiler dizisinin başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir yer alıyor.