HKP’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kıran, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu. Kıran, milletvekilliği seçimlerine ise 600 milletvekili adayı ile katılacaklarını belirtti.

“DEPREM FELAKETİNİN HESABI SORULACAK”

Kıran, şunları söyledi:

* “On binlerce insanımızın canına, yüz binlerce insanımızın yaralanmasına, yoksul halkımızın dişinden tırnağından arttırarak, yıllarca alın teri dökerek edindiği bütün birikimlerin yok olmasına mâl olan, 11 ilimizi, 15 milyon insanımızı etkileyen, hiçbir zaman unutmayacağımız, unutturmayacağımız ve hesabı da sorulacak olan deprem felaketi günlerinde yeni bir seçime doğru gidiyoruz.

* Tüm devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever, vatanseverlerin birincil görevinin bu iktidardan kurtulmak olduğunu düşünüyoruz. Millet İttifakı’na ciddi eleştirilerimiz var, çok büyük bir beklentimiz yok ama kaba deyimle ölümle sıtma arasında tercih yapmak zorunda kaldığımız için Millet İttifakı adayı olan Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz.”

“ENGELLERİ AŞTIK”

“En son 81 il 550 milletvekili adayıyla katıldığımız 2015 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinden sonra bütün hukuk kuralları, seçimler ve siyasi partilerle ilgili bütün mevzuat yok sayılarak, partimize karşı ‘tam kanunsuzluk’ yapılarak seçimlere sokulmadık. Türkiye çapında kurulu bulunan bütün il ve ilçe örgütlerimiz yok sayıldı” diyen Kıran, şunları kaydetti:

* “Halkın iktidarını, ‘Hür, Güçlü ve Mutlu bir Türkiye’yi kurma görevi omuzlarında olan partimiz, doğruları daha geniş kitleye ulaştırmak için, anlaşılmak için, halkımıza ulaşmak için bütün engelleri birer birer aştı. Partimiz 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlere 600 milletvekili adayıyla katılıyor. Halkımızın partimize hasretliği sona eriyor. Tüm halkımıza kutlu olsun.”