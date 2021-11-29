Hollanda kralı, avlanma arazisi için talep ettiği fon, tepkilere neden oldu

Hollanda Kralı, özel avlar için kapatılmasını durdurma uyarılarına rağmen, halka ait bir kraliyet mülkü için koruma sübvansiyonları için başvuruda bulundu.

Sozcu.com.tr

Kral Willem-Alexander, kraliyet mülkü olan ulusal koruma alanı olan Het Loo parkının çoğunu her sonbaharda üç aydan fazla günlük avlar düzenlemek için kapatarak hükümeti rahatsız etti. Kâhyası Arno Willems, halkı dışlamanın temel nedeninin, geyik ve yaban domuzu avlamanın yanı sıra doğanın iyileşmesine yardım etmek olduğunu söyledi.

Veluwe bölgesinde, Amsterdam’ın 80 km doğusunda, Apeldoorn yakınlarındaki park, Het Loo kalesi ve Hoog Soeren köyü çevresindeki bir park ve orman da dahil olmak üzere ülkenin en büyük arazilerinden. Özellikle de yürüyüşçüler için oldukça da popüler bir alan.

De Stentor gazetesi, kralın bu hareketine karşılık, kraliyet ailesinin azalan popülaritesini onarmak için kolay bir şansı kaçırdığını söyledi: “Kral tüm alanı açarak harika bir iş çıkarabilirdi. Şu anda yaptığı şeye süper kibirli diyorum. Sonbaharda meraklı istemiyorlar. Olan şey bu.”

Koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynayan Frank Wassenberg, sübvansiyon talebinin reddedilmesi gerektiğini söyledi: “Doğa için huzur ve sessizliğe değer veriyorsanız, o zaman araziyi üreme mevsiminde kapatmalısınız. Bu yüzden bu seçimin doğa için değil, avcılara huzur vermek için yapıldığını düşünüyorum.”

Parlamento konuyu bu hafta görüşecek. Ayrıca söz konusu alan, 1959’da Kraliçe Wilhelmina tarafından halka verilmişti.

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