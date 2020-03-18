Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, Corona virüsü oturumunda yere yıkıldı

Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde korona virüs tedbirlerinin ele alındığı oturumda bayıldı.
Aniden yere düşen Bakan Bruins, etraftakilerin yardımı sonrası ayağa kalktı.
Bakan Bruins, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun haftaların yorgunluğuyla bayıldım. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı. İHA
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