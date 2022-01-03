Hollanda sokakları karıştı: Polis, göstericilere köpeklerle müdahale etti

Hollanda’da corona virüsü yasaklarını protesto edenler ve aşı karşıtları sokaklara döküldü. Polis, göstericilere sert müdahale uygularken, köpekleri devreye soktukları görüntüler tepki çekti.

Hollanda’da protestocular, katı corona virüsü kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğu uygulamasını protesto etmek için sokaklara döküldü. Başkent Amsterdam sokaklarında çoğu maskesiz ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan binlerce kişi buluştu.

Hollanda polisi, göstericileri dağıtmak için farklı şiddet yöntemlerine başvururken, polis köpeklerini de göstericilerin üzerine saldıkları görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, polis köpeğinin bir adamın kolunu ısırdığı görüldüğü adamın ise kaçmaya çalıştığı görülüyor. Kısa sürede yayılan görüntüler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tepki çekti.

Polisten yapılan açıklamada, 4 polis memurunun yaralandığı arbede sonrası en az 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kasım ayında karantina önlemlerini yeniden başlatan ve tatil sezonunda daha da sıkılaştıran Hollanda’da corona virüsü enfeksiyon oranları haftalardır kademeli olarak düşüyor ancak ülkede buna rağmen halen sosyal ortamlar kapalı durumda. Ülkede barlar, restoranlar ve müzeler, tiyatrolar ve sinemalar gibi mekanlarla birlikte zorunlu olmayan tüm dükkanlar kapatılmış durumda.

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