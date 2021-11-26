Hollanda ve Belçika’da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı

Hollanda’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında önlemler sıkılaştırılarak, 4 Aralık’ta sona erecek olan kısmi kapanma 2 hafta süreyle uzatıldı. Belçika’da da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tedbirler sıkılaştırıldı. Gece kulüpleri ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Covid-19 salgınında vaka sayılarının hızla arttığı Hollanda’da hükümet, salgınla mücadele kapsamında önlemler sıkılaştırdı.

Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada, 4 Aralık’ta sona erecek olan kısmi kapanma 2 hafta süreyle uzatıldığını belirterek, temel ihtiyaç ürünleri satan işletmelerin 06.00-20.00 arasında, kafe, restoran, kuaför, sinema, tiyatrolar, müze, eğlence parkları ve spor salonları gibi işletmelerin ise 05.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceğini belirtti.

Maçların seyircisiz oynanmaya devam edeceğini aktaran Rutte, eczaneler ve akaryakıt istasyonlarının saat kısıtlamasından muaf olduğunu ifade etti.

Yeni önlemlerin 28 Kasım’dan itibaren uygulanacağını belirten Rutte, okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini ve ortaokullarda maskenin zorunlu olacağını ifade etti.

Hollanda’da artan vakalar nedeniyle bugün yoğun bakım ünitelerindeki yatakları boşaltmak için acil olmayan tüm operasyonları ertelemeleri talimatı verilirken, bazı hastalar Almanya’ya nakledildi.

Hollanda’da son 24 saatte 21 bin 278 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 555 bin 415’e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 19 bin 217’ye ulaştı.

Öte yandan, Hollanda’da yetişkin nüfusun yüzde 85’i Covid-19’a karşı aşılanmış olmasına rağmen vaka sayıları artarak devam ediyor.

BELÇİKA’DA CORONA KARARLARI

Güney Afrika’da tespit edilen ve “Omicron” olarak adlandırılan yeni Covid-19 mutasyonunun Avrupa’da ilk kez Belçika’da tespit edilmesinin ardından hükümet, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tedbirler sıkılaştırdı.

Salgının yayılmasını ve sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek için alınan tedbirler arasında, tüm restoran ve bar gibi işletmelerde bir masaya en fazla 6 kişinin oturmasına izin verilecek ve söz konusu işletmeler en geç 23.00’da kapatılacak.

Gece kulüpleri bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı ifade edilirken, spor müsabakalarına seyirci alınmayacağı açıklandı.

Söz konusu yeni tedbirlerin 27 Kasım’dan itibaren uygulanmaya başlayacağı ve 15 Aralık’ta yapılacak olan değerlendirmeye kadar 3 hafta boyunca yürürlükte kalacak.

Belçika’da 16 Kasım-22 Kasım haftasında günlük ortalama 16 bin 762 yeni vaka tespit edilirken, söz konusu haftada vaka sayısında yüzde 48’lik artış yaşandı.

Belçika’da şu anda 669’u yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 462 kişi hastanelerde Covid-19 nedeniyle tedavi altında bulunuyor.

Belçika’da, salgının başından bu yana 1 milyon 679 bin 861 kişide Covid-19 tespit edilirken, 26 bin 792 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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