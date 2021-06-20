SCHEVENİNGEN (AA) – Hollanda'da "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi.

Lahey kentinin Scheveningen ilçesinde sahil kenarında düzenlenen gösteride bu zamana kadar hayatını kaybeden yaklaşık 44 bin mülteciyi anmak için bazılarının üzerinde mültecilerin isimlerinin yazılı olduğu tahtadan sembolik mezar taşları dikildi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, mültecilerin hikayeleri anlatıldı.

Her bir sembolik mezar taşının, Avrupa'ya göç yolunda boğulan ya da sınırlarda can veren mültecileri unutmamak adına dikildiği ve bir ismi temsil ettiği ancak bunlardan çoğunun, hayatını kaybeden mültecilerin çoğunun kimlikleri belli olmadığından isimsiz olduğu belirtildi.

Gösteriye katılanlar, hayatlarını kaybeden mültecileri anmanın ve unutmamanın yeterli olmadığını vurgulayarak, tüm mültecilerin hayatları kurtulana dek mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.