Hollanda’da artan obezite sorunu cenaze endüstrisinde değişime neden oldu

Hollandalıların boyutlarındaki ve ağırlıklarındaki artışlar, ülkenin cenaze endüstrisini daha büyük tabutlar, daha fazla tabut taşıyanlar, daha geniş krematoryum fırınları ve daha uzun ölü yakma süreleri sunmaya zorluyor.

Sozcu.com.tr

NRC Handelsblad gazetesi tarafından yapılan bir araştırma, Hollanda’daki insanlar şişmanladıkça cenaze törenlerinde de değişimler olduğunu ortaya çıkardı.

Resmi sağlık istatistikleri, Hollanda halkının yarısının aşırı kilolu olduğunu, yüzde 35’inin orta derecede tombul ve yaklaşık yüzde 15’inin obez olarak sınıflandırıldığını gösteriyor.

Son yıllarda çoğu tabut üreticileri, ortalama bir Hollandalı’nın boyuna uyacak şekilde tabutların boyutunu artırdıklarını belirtiyorlar. 1925’ten beri bu işte olan Van Wijk artan talep nedeniyle tabutlarının genişliğini bir inç artırdığını söylüyor.

EKSTRA MASRAFLARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Ayrıca tabut taşımak için fazladan kişi gerekmesi, ölüm sigortası planının kapsamadığı ve genellikle cenaze başına 100 Euro gibi ekstra masrafları da beraberinde getiriyor.

The Times’ın haberine göre; daha geniş yakma fırınlarına yönelik artan talebin yanı sıra, aşırı kilolu veya obez insanların yakılması daha uzun sürüyor. Hollanda genelinde 22 krematoryumu yöneten Dela cenaze şirketinin sözcüsü, “Genellikle 15 dakika daha uzun sürüyor” diyor.

Ayrıca Covid-19’un kendilerine getirdiği yüksek risklerden korkan obez Hollandalılar, pandemi sürecinde daha fazla mide ameliyatı olmaya başladılar. De Telegraaf gazetesinin haberine göre; ameliyat talep eden kişi sayısı Eylül 2020’den bu yana 7.000’den 8.050’ye yükseldi.

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