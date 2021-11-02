Hollanda’da corona önlemleri geri dönüyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede corona virüsü (Covid-19) vakalarındaki son artışı yavaşlatmak adına, yüz maskesi zorunluluğu da dahil olmak üzere Covid-19 önlemlerinin yeniden uygulanmasına karar verdiğini duyurdu.

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği Hollanda’da, Eylül ayı sonlarında çoğu sosyal mesafe önleminin kaldırılması ile yaklaşık 1 aydır vaka sayılarının yükselmesi ve geçtiğimiz hafta vaka sayısının Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından Hollanda hükümeti harekete geçti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarındaki son artışı yavaşlatmak adına ülke genelinde yüz maskelerinin takılması da dahil olmak üzere Covid-19 önlemlerinin yeniden uygulama kararı verildiğini kaydetti.

Rutte, Covid-19’a karşı aşılama verilerini ve yakın zamanda negatif Covid-19 test sonuçlarını içeren “sağlık kartı” kullanımın 6 Kasım’dan itibaren ülke genelinde müzelerde, spor salonlarında ve halka açık alanlarda zorunlu hale getirileceğini belirtti.

MASKE YASAĞI GERİ DÖNÜYOR

Karar kapsamında, ülke genelinde yüz maskelerinin mağazalarda ve diğer halka açık alanlarda yeniden zorunlu hale getirileceğini aktaran Rutte, hükümetin vatandaşlara evden çalışmaları yönünden tavsiyede bulunduğunu bildirdi.

Ayrıca, Covid-19’a karşı aşılı ve aşısız tüm Hollandalıları temel hijyen kurallarına uymaya ve olası bir enfeksiyon belirtileri olanları evde kalmaya çağıran Rutte,”Kendi davranışımız çok önemli, Covid-19 politikamızın çok büyük bir kısmı buna bağlı” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir 1 kişide corona çıktı, 34 bin kişi karantinaya alındı