Hollanda’da endişe verici araştırma: Çiftlik hayvanlarının kanında mikroplastik çıktı

Hollanda’da yapılan bir araştırma, insan sağlığını tehdit eden mikroplastiklerin çiftlik hayvanlarının kan dolaşımında tespit edildiğini ortaya çıkardı.

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İklim değişikliği ve çevre kirliliği dünyayı tehdit etmeye devam ederken, aşırı plastik kullanımı bu sorunlar arasında en önemlilerin başında geliyor. Antarktika’daki ıssız bölgelerden, anne karnındaki bebeği sarmalayan plasentada dahi ortaya çıkan mikroplastiklerle ilgili çarpıcı bir araştırma yürütüldü.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Vrije Üniversitesi uzmanları, inek ve domuz gibi çiftlikte yetiştirilen hayvanların kanında mikroplastik bulunduğunu tespit etti. Çalışmada yer alan araştırmacılardan Heather Leslie, ilk olan bu çalışmanın, gıda zincirindeki tehlikeye dikkat çektiğini söyledi.

‘ÇALIŞMALAR DERİNLEŞTİRİLMELİ’



Topraktaki mikroplastiklerin ekinler vasıtasıyla çiftlik hayvanlarına geçebileceğini belirten Leslie, “Yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz ön sonuçlar, plastik parçalarının çiftlik hayvanlarının kan dolaşımında olduğunu kanıtlıyor. İnsan ve hayvan sağlığı kapsamında gıda zincirindeki bu tehlikeye karşı korunmak için çalışmaların derinleştirilmesi gerek” dedi.

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