Hollanda'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

AMSTERDAM (AA) – Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Hollanda Filistinliler Komitesi (NPK) başta olmak üzere farklı grupların organizasyonuyla İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Şehir merkezindeki Dam meydanında yerel saatle 15.00'te (TSİ 16.00) toplanan yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik sert müdahale ve saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin bayraklarının açıldığı gösteride, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar okundu.

"İsrail'i boykot edin" ve "Gazze'de ablukaya son verin", "Yalan haberlere son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İşgale son", "Terörist İsrail" sloganları attı.

Daha sonra ikiye ayrılan göstericilerden bir grup merkez tren istasyonuna doğru yürüyüşe geçti.

Diğer grup da Amsterdam'daki Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı Jodenbuurt bölgesinden geçerek Amstel tren istasyonunda eyleme devam etti.

Filistin yanlısı göstericilerin yakınında İsrail bayrağı açan birkaç kişinin de bulunduğu Dam ve Amstel meydanlarında polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Filistinli gruplar bugün Amsterdam'ın yanı sıra Eindhoven ve Nijmegen şehirlerinde de yoğun katılımlı gösteriler düzenledi.

– Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 52'si çocuk, 181 Filistinli hayatını kaybetti.