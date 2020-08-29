Hollanda’da vizon çiftlikleri Kovid-19 sebebiyle kapanıyor

LAHEY (AA) – Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkedeki bütün vizon çiftliklerinin gelecek yıl kapatılmasına karar verdiğini duyurdu.

Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın alınmasında salgının vizonlara bulaşması ve çiftliklerde çalışanlarda görülen vakaların artması gerekçe gösterildi.

Daha önce 2024'te kapatılması öngörülen çiftliklerin, vaka sayıları sebebiyle 2021'de tamamen kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Çiftliklerin kapatılması ve itlaf edilecek hayvanların bedelleri için hükümetin ek 150 milyon avro bütçe oluşturduğu bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Hugo de Jonge "Tüm önlemlere rağmen virüsün vizon çiftliklerinde yayılmasının önlenememesi üzücü. Virüsün bu şekilde yayılmaya devam etme riskini alamayacağımız için bu kararı aldık." dedi. Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Güvenliği Bakanı Carola Schouten de "Geçtiğimiz aylarda vaka sayılarında görülen artışın önümüzdeki yıl yaşanmaması için hükümet zorunlu kapatma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

– Yaklaşık 150 vizon çiftliği bulunuyor

Geçen aylarda 40'tan fazla vizon çiftliğinde Kovid-19 vakası görülmesi üzerine buraların kapatılmaları kararlaştırılmış ve bütün hayvanlar itlaf edilmişti.

"Dünyanın 4. büyük vizon besicisi" olan Hollanda'da özellikle Almanya ile olan doğu sınırı başta olmak üzere yaklaşık 150 vizon çiftliği bulunuyor.