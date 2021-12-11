Hollanda’dan Covid-19 aşı bağışı

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, dün akşam yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü aşı programı Covax aracılığıyla Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerine doğrudan 27 milyon Moderna aşısı bağışladıklarını belirtti.

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Hollanda Sağlık Bakanı Jonge, “Aşılara dünya çapında erişim. Bunun için gidiyoruz. Hollanda, Covax aracılığıyla ve doğrudan en az 27 milyon aşı bağışlıyor” dedi.

Bakan Jonge, Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 aşı geliştirme ve üretme hızlandırma programı COVAX aracılığıyla Endonezya’ya 1.5 milyon, Kamboçya’ya 290 bin, Kenya’ya 750 bin ve Laos’a 200 bin aşı gönderdiklerini belirtti.

“AŞI OLMAYAN YERDEN MUTASYON ÇIKAR”

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda Covid-19 aşılarının dünya genelinde erişebilir olmadığı sürece salgının bitmeyeceğini ve aşılanmayan ülkelerden yeni mutasyonlar çıkacağı konusunda uyarı içeren açıklamalar yapmıştı.

Covid-19 salgınında virüs, Güney Afrika’da bir mutasyona daha uğrayarak Omicron varyantı kış mevsimiyle birlikte dünya genelinde vaka sayılarını yükseltmeye başladı.

DSÖ Avrupa’nın son 7 günlük (10 Aralık dahil) toplam rakamlarına göre Avrupa ve Orta Asya’da 2 milyon 673 bin 839 yeni vaka kayıtlara geçerken virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 508 oldu.

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