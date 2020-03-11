Hollywood Yapımcısı Weinstein’a 23 Yıl Hapis Cezası

Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, New York’ta yapılan karar duruşmasında cinsel istismar ve tecavüz suçlamalarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

67 yaşındaki Weinstein, 2006 ve 2013 yıllarında biri yapımcı asistanı diğeri aktris iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 23 Şubat’ta sona eren seri duruşmaların ardından 12 kişilik jüri heyeti tarafında suçlu bulunmuştu.

Bugün New York’ta yapılan karar duruşmasında hakim James Burke ünlü yapımcı Weinstein’a 23 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Kadınlar #MeToo kampanyasıyla ayağa kalkmıştı

Aralarında ünlü Hollywood yıldızlarının da olduğu birçok kadının, cinsel tacizine uğradığını iddia ettiği Weinstein’ın sırlarının ortaya çıkmasının ardından, dünyanın birçok kentinde düzenlenen ‘Ben de’ anlamına gelen #MeToo kampanyalarında kadınlara yönelik taciz ve cinsel istismar protesto edilmişti.

Bir dönemin ünlü film yapım firması Miramax’ın sahibi olan Weinstein, ‘Shakespeare in Love’, ‘The King’s Speech’ ve ‘The Artist’ gibi öne çıkan filmlere imza atmıştı. Weinstein’ın 1970 yılında kurduğu film yapım firması, 80’den fazla Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

Hollywood’un dahi yapımcısı olarak tanımlanan Weinstein, tutuksuz olarak yargılandığı davada GPS kontrolu kaydıyla bir milyon kefalet bedeliyle serbest bırakılmıştı. Weinstein, Rıza Sarraf’ın avukatı Benjamin Brafman gibi ünlü ceza avukatları tarafından savunulmuştu.