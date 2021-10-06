Elif Çetin'in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co
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Yayının Tamamını İzlemek İçin ►https://youtu.be/gYWlUBE59GE
Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ev Hapsine Çarptırıldı.
Honda, 4.8 Milyar Dolar Bütçe ile Uzay Yarışına Girmeye Hazırlanıyor.
Bir Yapay Zeka Algoritması, Londra’da Sergilenen Eserin Sahte Olduğunu Ortaya Çıkardı. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir
Anasayfa Alaturka Online HONDA UZAY YARIŞINDA ”BEN DE VARIM” DEDİ