Honduras'ta muhalefet milletvekillerinden Devlet Başkanı Hernandez'in görevden alınması çağrısı

BOGOTA (AA) – Orta Amerika ülkesi Honduras'ta muhalefetten 3 milletvekili, uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet aldığı ve ABD sevkiyatlarına koruma sağladığı iddiaları üzerine Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in görevden azledilmesi için siyasi duruşma çağrısı yaptı.

Ulusal basında çıkan habere göre, muhalif milletvekillerinden Luis Redondo, Jorge Calix ve David Armando Reyes, Honduras Parlamentosu Genel Sekreterliğine yaptıkları başvuruda, Hernandez'e karşı "siyasi dava" açılmasını ve "anayasaya aykırı eylemler" nedeniyle görevden alınması için işlemlerin başlatılmasını istedi.

– ABD'de Hernandez'e yönelik "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlaması

ABD'de federal savcıların, Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet aldığı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir kokain laboratuvarına ve ABD sevkiyatlarına koruma sağladığı iddialarını içeren yeni delilleri 9 Ocak 2021'de mahkemeye sunduğu bildirilmişti.

AP haber ajansında yer alan bilgiye göre, New York savcılarının sunduğu yeni delillerde, Hernandez'in "ABD'yi uyuşturucu ile doldurarak, kokaini Amerikalıların burnuna kadar sokmak" istediği iddia edilmişti.

Dava dosyasında, Honduras Devlet Başkanı'nın ismi doğrudan geçmezken, kendisine atfedilen "CC-4" kodu ve bizzat kardeşi Juan Antonio Hernandez tarafından kullanılan "President" ibaresine yer verilmişti.

Savcılar, söz konusu belgelerin, Mart 2020'de ABD'nin Miami kentinde kokain kaçakçılığı ve cinayetten yakalanan Honduras vatandaşı Fuentes Ramirez'in davasında delil olarak kullanılması için onaylanmasını talep etmişti.

Mahkemeye sunulan ek belgelerde, uyuşturucu kaçakçılarının Başkan Hernandez'e, "kanuni yaptırımlardan korunma ve ABD'ye iade edilmesini engelleme" karşılığında büyük miktarda rüşvet verdiği konusunda bir tanığın ifade vermeyi kabul ettiği bilgisi yer almıştı.

Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez de Ekim 2019'da New York mahkemesi tarafından kokain kaçakçılığı yapmak ve Honduraslı politikacılara korunmak için rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

Mart 2020'de Miami'de başlatılan dava sürecinde Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişkilendirilmişti.