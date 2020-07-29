Hong Kong'da 4 genç bağımsızlık yanlısı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

HONG KONG (AA) – Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 16 ila 21 yaşlarındaki 4 genç, sosyal medyada bağımsızlık yanlısı paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle yeni yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası'na muhalefetten gözaltına alındı.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, "gözaltına alınanların sosyal medya paylaşımlarında Hong Kong'da bağımsız bir cumhuriyet kurulmasını savunduklarını ve bunun için her türlü mücadeleyi vermeyi göze aldıklarını beyan ettikleri" belirtildi.

Açıklamada, 1'i kadın 4 şüphelinin bağımsızlık yanlısı tüm grupların bu amaç doğrultusunda bir araya gelmesini savunduğu kaydedildi.

Polis yetkilileri gözaltına alınan kişilerin kimliklerine ve bağlı oldukları örgütlere dair bilgi vermezken, "Studentlocalism" adlı öğrenci grubu, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları açıklamada, eski liderleri Tony Chung'un sabah saatlerinde "ayrılıkçılığı teşvik etmek" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltılar, "Şemsiye Devrimi" adlı kitlesel protestoların liderlerinden Profesör Benny Tai'nin, Hong Kong Üniversitesindeki görevinden alınmasının ardından geldi.

Üniversite Konseyi, yapılan oylamada 2'ye karşı 18 oyla hukuk profesörü Tai'nin ihraç edilmesine karar verilmişti.

Eski İngiliz sömürgesi olan Hong Kong, İngiltere ile Çin arasında 1989'da imzalanan deklarasyonla 1997 yılında Pekin'in egemenliğine girmişti.

Çin yönetimi deklarasyon uyarınca Hong Kong'un özerk yönetim yapısına müdahale etmeyeceği, bölgenin 2047'ye dek "tek ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca yönetileceği taahhüdünde bulunmuştu.

– Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak adlandırılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilebilecek.

Yasa, Hong Kong'un özerk yönetim yapısını değiştireceği ve bölgeyi Çin merkezi yönetiminin doğrudan güdümüne sokacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.