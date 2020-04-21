Hong Kong’da corona virüsten kaçan Olimpiyat sporcusu Fransa’da enfekte oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının başladığı ülke olan Çin’den ilginç hayat hikayeleri gelmeye devam ediyor…

Tokyo 2020 Olimpiyatlarına hazırlanan Hong Kong’lu karateci Lee Chun-ho’nun antrenmanlarını güvenli şekilde yapmak için gittiği Fransa’da corona virüse yakalandığı açıklandı.

Virüsün Çin’de ortaya çıkmasından sonra yaklaşık 4 yıldır hazırlandığı olimpiyatlar için ekibi ile birlikte trenle Fransa’ya giden genç sporcu burada enfekte oldu.

ÇOK DAHA GÜVENLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU

24 Ocak’ta ilk corona virüsü vakasını duyuran Çin’den ayrılarak Fransa’nın başkenti Paris’e gelen Chun-ho buranın çok daha güvenli bir sığınak olduğunu düşünüyordu.

Şubat başında Hong Kong’un karantina bölgesi ilan edilmesine karar verilirken milli sporcu ve ekibi trenle Paris’e giderek olası bir riski ortadan kaldırmak istedi.

Antrenmanlarına düzenli şekilde devam edebilmek ve olimpiyatlara kadar performansını korumak isteyen karatecinin hayalleri kabusa dönüştü. Küresel olarak yayılmaya başlayan virüs kısa bir süre içerisinde Fransa’ya ve Avrupa’ya yayıldı.

13 MART’TA DÖNMEYE KARAR VERDİLER

Fransa’da bulunan Lee ve ekibi Paris’te virüsle temas etti. 24 saat içinde 800 vaka açıklayan Fransa’da durum bir gecede vahim bir hale dönüştü ve 13 Mart’ta Lee’nin koçu onları Hong Kong’a döndürmeye karar verdi.

Ekip 15 Mart’ta şehre geri döndü ve belirtiler hemen başladı. İlk olarak, Lee öksürük ve boğaz ağrısını fark etti. İki gün sonra hastaneye gitti ve corona virüsü testi pozitif çıktı. Diğer ekip üyeleri ve koçun da testlerinin pozitif çıktığı açıklanırken doktorlar muhtemelen Paris’te enfekte olduklarını söyledi.

‘KİMSE MASKE TAKMIYORDUR’

Hong Kong’a döndükten sonra karantinaya alınan milli sporcu şu bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “O sırada Hong Kong’daki vakalar artıyordu ve Avrupa’da her şey yolundaydı. İlk başta, her şey plana göre gidiyor gibiydi. Ekip ve koçları, aynı tesislerde yaşayan ve eğitim gören diğer Fransız karate takımlarıyla bir kamptaydık. Corona virüsü riski düşük görünüyordu bu yüzden önlem almadılar. Kimse maske takmadı ve hareket kısıtlaması da yoktu. Günlük yaşam normal şekilde devam etti. Virüsün İtalya’yı harap ettiği Mart ayı başlarında bile, ekip nispeten güvende hissediyordu.”