Hong Kong’da eylemciler yeni yıl dinlemedi… Yine sokaklara döküldüler!

Aylardır şiddetli protestolara ev sahipliği yapan ve dünya gündeminden düşmeyen Hong Kong’da halk, 2020’nin ilk gününde yine sokaklara döküldü.

Protestolarına devam eden binlerce kişi, 2019’un son saatlerinde bir araya gelmeye başlayıp, yeni yılın ilk dakikalarından itibaren meydanları doldurdu. Göstericilerin ellerindeki pankartlar arasında en çok dikkat çekeni ‘2020’de birlikte mücadele etmeye devam’ yazılanlar oldu.

Güvenlik güçleri gece boyunca müdahalede bulunurken, göstericileri tazyikli su ve biber gazıyla dağıtmaya çalıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni yıl mesajında Hong Kong’a da değinip, bölgede ‘güvenliği ve istikrarı’ sağlayacaklarını söyleyerek ‘tek devlet iki sistem’ ifadelerini kullandı.

Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısı teklifi ile başlayan eylemler kısa süre içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Tasarı geri çekilmesine rağmen Hong Kong halkı sokaklarda eylemlerine devam etmişti.