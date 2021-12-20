Hong Kong’da sadece ‘yurtseverlerin’ yarışabildiği seçime katılım düşük kaldı

Meclis seçiminde katılımın düşük kalması, Hong Kongluların Çin’in bölgedeki politikalarına yönelik tepkisinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Sozcu.com.tr

Çin‘in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde dün düzenlenen ve sadece “yurtsever” adayların yarışabildiği meclis seçimlerinde katılım, yüzde 30’da kaldı.

Yeni seçim yasasının onaylandığı marttan sonra ilk kez düzenlenen seçimde, 153 aday Yasama Meclisi’nin 90 sandalyesi için yarıştı.

Sadece Çin yanlısı adayların yarışabilmesine izin veren seçim yasası, tepkilere yol açmıştı.

Seçim öncesinde halkı boş oy vermeye ve boykota çağıran bazı kişiler gözaltına alınmıştı.

Katılımın, Hong Kong üzerindeki egemenliğin İngiltere‘den Çin’e devredildiği 1997’den bu yana görülen en düşük seviyede kaldığı belirtildi. Katılımın düşük kalması, Hong Kongluların Çin’in bölgedeki politikalarına yönelik tepkisinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Savunma ve dış politika alanlarında Pekin’e bağlı olan Hong Kong’daki yönetim modeli, “bir ülke, iki sistem” olarak adlandırılıyor.

Çin hükümetinin geçen sene Hong Kong’da merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüsü yasaklayan ve Pekin’in yetkilerini artıran Ulusal Güvenlik Yasası’nı onaylaması, bölgede büyük protestolara ve uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.

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