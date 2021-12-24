Hong Kong’da Tiananmen katliamını konu alan iki eser daha kaldırıldı

Çin’in son dönemde baskıları artırdığı Hong Kong’da, Pekin’deki Tiananmen katliamı anısına sergilenen heykeller de bir bir sökülüyor.

Sozcu.com.tr

Hong Kong’daki Lingnan Üniversitesi ve Hong Kong Çin Üniversitesi’nde 1989’daki Tiananmen katliamı anısına sergilenen iki eser kaldırıldı.

Pekin’deki Tiananmen Meydan’ında 1989’daki demokrasi yanlısı protestolarda öldürülenleri anmak amacıyla yapılan ‘’Utanç Yığını” heykelinin Hong Kong Üniversitesi kampüsünden kaldırılması tepkilere yol açmıştı.

Bu sabah saatlerinde de Lingnan Üniversitesi’nde bulunan bir kabartma ve Hong Kong Çin Üniversitesi’ndeki Demokrasi Tanrıçası adlı heykelin kaldırıldığı açıklandı.

Lingnan Üniversitesi yetkilileri, kabartmanın kaldırılmasının üniversitenin yararına olduğunu açıklarken, Çin Üniversitesi yetkilileri de heykelin bakımı için hiçbir kuruluşun sorumluluk üstlenmediğini belirtti.

İki heykelin de sanatçısı olan Chen Weiming, eserlerin zarar görüp görmediğini bilmediğini ve endişeli olduğunu belirterek, ABD‘deki avukatlarıyla iletişime geçeceğini söyledi.

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