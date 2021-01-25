Honor yeni akıllı telefonu Honor V40'ı tanıttı

İSTANBUL (AA) – Honor, bağımsız bir şirket olarak gerçekleştirdiği online 'Sense the Future' (Geleceği Hisset) etkinliğinde yeni akıllı telefonu Honor V40'ı tanıttı.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinlikte aynı zamanda Honor'un 2021 yeni marka stratejisi de duyuruldu.

Honor'un en yeni akıllı telefonu V40, MediaTek Dimensity 1000+ SoC ile güçlenmiş bir donanıma sahip. 5G teknolojisiyle en yeni bağlantı standardıyla gelen Honor V40, kavisli 6.72 inç’lik 2676×1236 çözünürlükte OLED ekranıyla net ve detaylı görsellik sağlıyor. Bu panelde toplamda 1 milyarın üzerinde renk sunabilen 10-bit (8+2-bit) teknolojisini de barındırıyor. DCI-P3 renk aralığını kapsayan telefon, profesyonel seviyede bir renk doğruluğu sunuyor. 120Hz tazeleme oranına sahip olan ve 300Hz dokunma tepkisi sağlayan ekranı, HDR10 desteğiyle de özellikle HDR videolarda yüksek bir performans gösteriyor.

Honor V40, ana kamera sistemini 50MP'lik ve 1/1,56 inç boyutunda RYYB sensörüyle güçlendiriyor. Bu sayede muhteşem 4K çözünürlükte videolar çekerken, sıra dışı detaylı fotoğraflar ve büyüleyici düşük ışık özelliklerini de kullanıcılara sunuyor.

Şarj konusunda avantajlar sunan V40, içerisinde bulunan 4000 mAh'lik bataryasıyla uzun kullanım süresi sağlarken, 66W'lık SuperCharge özelliğiyle sadece 15 dakikada yüzde 60, 35 dakikada ise tamamen şarj olabiliyor. Kablolardan bağımsız şekilde de şarj edilebilen yeni model 50W'lık kablosuz şarj özelliği sayesinde, 30 dakikada yüzde 50 güce ulaşabiliyor.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Honor CEO'su George Zhao, markanın hedefinin güvenilir, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler sunmak olduğunu belirterek, yeni marka sloganı olan "Go Beyond"u tanıttı.

Zhao, Honor'un yeni dönemi hakkında, "Geçtiğimiz yedi yılda yanımızda olan sadık kullanıcılarımıza ve iş ortaklarımıza verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Kullanıcılarımız bizim bir numaralı önceliğimiz. Bu yeni döneme başlarken, herkes için yeni ve akıllı bir dünya yaratma amacıyla daha ileriye ve ötesine gitmek için kendimizi adamış durumdayız." yorumunu yaptı.

Honor'un, marka misyonuna ulaşmak ve kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını karşılamak için yenilenen stratejisine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm senaryolar, tüm kanallar ve tüm insanlar şeklinde üç önemli temele dayanan bu yeni strateji, merkezinde akıllı telefonların yer aldığı '1+8+N' ürün stratejisiyle birlikte yürütülecek. Yarısından fazlası AR-GE görevine sahip 8 bine yakın çalışana sahip olan Honor, halihazırda 5 Ar-Ge merkezine ve 100’ün üzerinde laboratuvarla kullanıcılarına yenilikçi ürünler sunmaya devam edecek. Dünyanın önde gelen tedarikçileri AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix ve Sony ile şimdiden onaylanmış ortaklıkları bulunan Honor, bu sayede kullanıcılar için en iyi çözümleri, küresel tedarik zincirinden sağlama esnekliğine de sahip."