Horasan Belediyesi’nde akraba yapılanması

Erzurum’un Horasan İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın önceki gün 7 yıl önce açılan bir davadan aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrasında tutuklanarak Ankara’da cezaevine konuldu. Aydın’ın bir ticari dava nedeniyle hapse konulmasının ardından, belediyedeki eş-dost kayırmacılığı ortaya çıktı. Skandalı ortaya çıkaran CHP eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, gelişmeleri SÖZCÜ’ye anlattı:

– Belediyede çalışan bir yurtsever bana, Horasan Belediyesi’ndeki aile yapılanmasına ilişkin bilgileri yolladı. Ben de bu konuyu araştırdım ve verilen bilgilerin doğru olduğuna emin oldum. Horasan’da herkesin bildiği ama Aydın ailesi güçlü ve geniş olduğu için kimsenin ses çıkarmadığı bu gelişmeyi Türkiye’ye duyurdum.

– Horasan Belediyesi’nin resmi bir internet sitesi yok. Olmadığı için de belediyeyi kimlerin yönettiğine dair herhangi bir bilgi resmi kayıt da mevcut değil. Belli ki bu aile yapılanması ortaya çıkmasın, tartışılmasın, konuşulmasın diye belediyeye resmi bir internet sitesi kurulmamış bile.

– Sigorta primi eksik olduğu için emekliliğini kazanamamış bazı akrabalarının işe girişinin yapılarak eksik sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği iddia ediliyor.

– Bu aslında AKP’nin Türkiye’ye getirdiği sistemin küçük bir fotoğrafıdır. Belediye Başkanı AKP’yi belli ki ‘Aileyi Kalkındırma Partisi’ olarak anlamış.

ADI AYDINLAR BELEDİYESİ OLSUN…

Barış Yarkadaş istihdam edilen akrabaların isimlerini şöyle sıraladı: “Kardeş Sadri Aydın Personel Müdürü, yeğen Hayrettin Aydın Özel Kalem Müdürü, amca oğlu Fahrettin Aydın Mezarlık Müdürü. Fahrettin Aydın’ın oğlu Faruk Aydın, Özgür Aydın, Tanju Aydın, Yakup Aydın, Rıfat Aydın, Cihan Aydın, İlhan Aydın, Kenan Aydın, Emrah Aydın, Burhan Aydın, Fahri Aydın, Dağıstan Aydın, Abdurrahim Aydın, Sedat Aydın, İsmet Aydın, Engin Aydın ve Ünal Aydın. Bir kişinin ismini tespit edemedim.”