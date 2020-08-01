Hormonlu Büyüme Dövizde Gaz Yaptı!

Atilla Yeşilada gündemi yorumladı.

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Temmuz ayından gelen anket verileri ekonomide güçlü bir toparlanmanın müjdecisi.

Ama bu büyüme hormonlu, çünkü özel sektörün çabasından kaynaklanmıyor. Aşırı para basma, vergi toplamadan harcama ve şubeden giren her müşteriye kredi vermeye dayanıyor.

Dolayısı ile bu kadar GDO’ya alışık olmayan bünye gaz yapıyor.

Enflasyon artışı, mide sancısının ilk işaretiydi.

Şimdi dövizde feci bir gaz sancısı başladı. Aman, apandisit patlamasın?