House M.D. uyarlaması Hekimoğlu nerede çekiliyor? Hekimoğlu hangi hastanede geçiyor?

Dünya çapında üne kavuşan ve ülkemizde de hayran kitlesi bulunan House M.D. uyalaması Hekimoğlu bu akşam başlıyor. Peki Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu’unun çekildiği hastane hani şehirde?

Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House’u Türkiye uyarlaması Hekimoğlu’nda Timuçin Esen canlandıracak. İşte Hekimoğlu’nun çekildiği hastane ve merak edilenler…

HEKİMOĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR? İŞTE O HASTANE…

Hekimoğlu dizisi, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çekiliyor. Hekimoğlu dizisi ile Üniversitenin yaptığı bir sözleşme ile fakültenin bazı bölümleri, derslerin de olmadığı dönemlerde dizi çekimleri için kullanılacak.