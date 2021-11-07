Houston’da Yetkililer İzdihamla İlgili Sorulara Yanıt Arıyor

Yetkililer Houston’daki müzik festivalinde 8 kişinin ölümüne neden olan izdihamın nedeniyle ilgili ipuçları peşinde. Yetkililer, görgü tanıklarını dinliyor, konser protokollerini inceliyor, güvenlik kameralarını izliyor.

Polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor. İzdihamda yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

İzdihamda yaşamını yitirenlerin kimlikleri de açıklandı.

Hayatını kaybedenler 14-27 yaş arasında. 13 kişi hala hastanede tedavi görüyor.

Belediye Başkanı Sylvester Turner olayı trajedi olarak niteledi ve neyin yanlış gittiğiyle ilgili sonuçlar çıkarmanın erken olduğunu söyledi.





Houston polisi, birilerinin insanlara uyuşturucu enjekte ettiğine dair iddiaların da soruşturma kapsamında olduğunu açıkladı.

Panik, kalabalığın sahneye doğru yöneldiği sırada gerçekleşmişti.

Panikle birlikte insanların yaralanmaya başlaması paniği daha da arttırmıştı.

Houston polis şefi Troy Finner, soruşturmaya cinayet ve narkotik bölümlerinin de dahil olacağını açıkladı.





Ekipler, olay sırasındaki görüntüleri inceleyerek paniğin nedeninin ve insanların kaçmasına neyin engel olduğunu anlamaya çalışıyor.

Konuyla ilgili uzmanlar, izdihamların nedenini genelde küçük alanda aşırı kalabalığa bağlıyor.

Müzik festivalinin gerçekleştiği alanın 200 bin kişi alabileceği ama yetkililerin 50 binle sınırlandırdığına dikkat çekiliyor.

Bazı görgü tanıkları farklı bilet bölümlerini ayırmak için sahne yakınlarına konan barikatların insanların kaçışını engellediğini aktardı.