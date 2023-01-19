Hrant Dink katledilişinin 16. yılında anılıyor

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde tetikçi Ogün Samast’ın silahından çıkan kurşunlarla katledildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gazeteciler, aydınlar ve halk olayın gerçekleştiği Şişli Halasgargazi Caddesi’nde toplanacak ve Dink’i anacak.

Basın Konseyi de bugün yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

*AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, karanlık güçler tarafından katledilişinin 16’ıncı yılında saygıyla anıyoruz. 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde bir tetikçi tarafından öldürülen gazeteci-yazar Hrant Dink, ülkesine sevdalı bir aydındı.

*Yaşamı boyunca bu topraklarda kavganın yerine barışın, düşmanlığın yerine kardeşliğin yerleşmesi için mücadele etti. İyi bir gazeteci ve yazardı. Mesleğine aşıktı, hep halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğünü savundu.

*Hrant Dink suikastını planlayan barışın ve özgürlüğün düşmanı odaklar, aradan geçen 16 yılda tam olarak ortaya çıkarılamadı.

*Tıpkı diğer gazeteci ve aydın cinayetlerinde olduğu gibi, Hrant Dink cinayetini aydınlatamamanın utancını yaşamaya devam ediyoruz. Sevgili meslektaşımız Hrant Dink’i, bir kez daha saygıyla anıyoruz.