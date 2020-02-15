Hristiyan mezarındaki haçı üşüdükleri için yakmışlar

Edinilen bilgilere göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Ortahisar ilçesinde Hristiyan mezarına saldırı gerçekleştirildiği iddiaları üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma neticesinde, olaya ilişkin 3 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

HAÇI ÜŞÜDÜKLERİ İÇİN YAKMIŞLAR

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde; üşüdükleri için ateş yaktıklarını, bu nedenle çevreden odun ve tahta parçası topladıklarını, kasıtlı olarak haçı alıp yakmadıklarını söyledi. Şüpheliler ayrıca, yaşattıkları mağduriyet için özür diledi ve mezar sahiplerinin zararını karşılayacaklarını ifade etti. İHA