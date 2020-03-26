Huawei, yeni akıllı saati WATCH GT 2e'yi tanıttı

İSTANBUL (AA) – Huawei, 100 egzersiz modu ve geliştirilmiş sağlık izleme özelliklerine sahip olan yeni akıllı saati WATCH GT 2e'yi tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Huawei WATCH GT 2 serisine yeni bir model olan Huawei WATCH GT 2e'yi ekledi.

Yeni akıllı saat, geleneksel sporlardan popüler egzersiz formlarına kadar 100 egzersiz izleme moduna sahip.

Huawei, ilk kez WATCH GT 2e'de kan oksijen doygunluğu (SpO2) izleme özelliği getirdi. İki haftalık pil ömrüyle desteklenen cihaz, küresel tüketicilerin günlük yaşamına bilimsel, ancak sportif bir katkı getirmek için tasarlandı.

Yeni akıllı saat, kullanıcıların sağlık durumlarını gerçek zamanlı anlamalarını sağlayan hassas kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku izleme özelliklerini de destekliyor.

– Yeni akıllı saatteki yenilikler

Huawei WATCH GT 2e’nin tasarımında önceki nesle göre bazı iyileştirmeler de bulunuyor.

Yeni akıllı saat, retina sınıfı yüksek çözünürlüğü destekleyen 1,39 inç AMOLED yüksek hassasiyetli dokunmatik ekranla donatıldı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar aydınlık bir yaz gününde dışarıda olsalar bile ekranı çok canlı ve rahat bir şekilde görebiliyor.

Yeni Huawei WATCH GT 2 42mm ise kadın kullanıcılar için sunulan bir aylık döngü izleme özelliği de getiriyor.

– Yeni akıllı saat dört yeni renkte geliyor

Huawei WATCH GT 2e, entegre bir kayışa sahip klasik bir yuvarlak kadrana ve paslanmaz çelik gövdeye sahip. Saat, yumuşak, cilt dostu bir fluororubberden yapılmış kayışla grafit siyah, lava kırmızı, nane yeşili ve buzlu beyaz olmak üzere dört yeni renkte geliyor.

Çift renkli, nefes alabilen TPU malzemesi kullanılan yeni akıllı saat, kullanıcılara yoğun egzersiz sırasında kondisyon ve sağlık izleme imkanı veriyor.

Hareket halindeyken akışkanlığı ve aksiyonu tamamlayan yeni hareketli saat yüzleri sunan Huawei, kullanıcıya daha fazla özelleştirme seçeneği sağlıyor.

Ek olarak, yeni çift zaman dilimi teması, kullanıcıların dünyadaki arkadaşları, ailesi ve iş arkadaşlarıyla bağlantıda kalmalarına yardımcı oluyor. Çok fonksiyonlu saat yüzü, kullanıcının gün boyunca hangi önemli hatırlatıcıların seçileceğini belirlemek gibi istedikleri ayarları özelleştirmesine olanak tanıyor.

– Kullanıcılara bilimsel egzersiz planlaması sağlıyor

Huawei WATCH GT 2e, 15 profesyonel spor modunu desteklerken kullanıcıların egzersizinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için 190 tür veriyi barındıran çok yönlü izleme de sağlıyor.

Yeni akıllı saat 6 profesyonel spor modunu otomatik olarak algılayarak kullanıcıya daha akıllı bir spor deneyimi sunuyor. 85 özelleştirilmiş spor izleme modunu da destekleyen WATCH GT 2e, süre, yakılan kalori, kalp atış hızı aralığı, egzersiz ilerlemesi, iyileşme süresi gibi önemli verileri kaydediyor ve kullanıcılara bilimsel egzersiz planlaması imkanı sunuyor.

Kullanıcılar ayrıca tek tıklamayla sosyal medyada paylaşılacak verilerle bir bilgi grafiği oluşturma imkanını da elde ediyor.

Huawei WATCH GT 2e, yaklaşık 500 mp3 şarkı saklayabilen geniş bir depolama alanına da sahip. Huawei müzik ve bluetooth kulaklıklarla kullanıcılar, eğitimleri sırasında özel egzersiz çalma listelerinden faydalanabiliyor.

Yeni akıllı saat, bir dakika içinde kullanıcılara SpO2 seviyelerini kolayca test etme ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirme imkanı veriyor.

– "Fitness ve sağlık yönetimi deneyimleri sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, önceki WATCH GT ürünleri gibi, WATCH GT 2e'nin de tüketicilere güvenilir fitness ve sağlık yönetimi deneyimleri sunmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Huawei fitness ve sağlık işlevlerine büyük önem veriyor. 2020 yılında AI Life stratejisine yoğunlaştığımız için, fitness ve sağlık önemli bir kullanıcı senaryosu haline gelecek. Teknoloji ürünleri tüketicilerin yaşamlarıyla daha fazla bağlantı kurdukça, Huawei olarak teknolojinin ilerlemesine yönelik daha akıllı fitness ve sağlık yönetimi deneyimleri sunmak için teknoloji gelişimini sürdürmeye, yazılım ve donanım ekosistemlerini geliştirmeye ve giyilebilir cihazlarda yenilik yapmaya devam edeceğiz."