Huawei, yeni MateBook ve FreeBuds modellerini tanıttı

İSTANBUL (AA) – Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yeni MateBook ve FreeBuds modellerini tanıttı.

Çevrim içi olarak düzenlenen tanıtım etkinliğinde, Huawei'nin ilk 16 inç dizüstü bilgisayarı olan MateBook D16, en üst seviye dizüstü bilgisayarı olan MateBook X Pro'nun yeni versiyonu ve tam kablosuz kulaklık serisi FreeBuds'ın yeni üyesi FreeBuds 4i tanıtılan ürünler arasında yer aldı.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı, etkinlikte Huawei'nin pazara sunduğu üç yeni ürün hakkında bilgi verdi. Huawei'nin en yüksek seviye dizüstü bilgisayarlarından olan MateBook X Pro, yeni versiyonda birçok geliştirme ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. 16 inç dizüstü bilgisayar ürün gamını da açıklayan Huawei, MateBook D 16 ile hem günlük kullanım hem yüksek performans gereksinimi duyan kullanıcıları hedefliyor. Huawei'nin tam kablosuz bluetooth kulaklık serisi FreeBuds ailesine, aktif gürültü engelleme performansı sunan FreeBuds 4i katılıyor.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Halkla İlişkiler Müdürü Bengi Güven ise yaptığı sunumda 16-59 yaş arası, mevcut dizüstü bilgisayar kullanıcıları ve gelecek 6 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlayan kişiler arasında IPSOS araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda ortaya çıkan istatistiklere değindi. Rapora göre, dizüstü bilgisayar alanların çok büyük çoğunluğunun satın alma motivasyonu iş veya eğitim aracı olarak kullanmak olduğu ortaya çıkarken, kişisel belgelerin saklanması ve film izleme motivasyonunda son 4 yıla göre düşüş görülüyor. Çoğu kişi birincil dizüstü bilgisayarını en düşük fiyat aralığından satın alırken, 1 yıl içinde dizüstü bilgisayar satın alanlar orta segmentten daha sık dizüstü bilgisayar satın aldığı da raporda ortaya çıkan veriler arasında yer alıyor. Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının ve dizüstü bilgisayar satın almayı düşünenlerin yaklaşık yüzde 40'ı önümüzdeki 6 ay içinde, yüzde 21'i önümüzdeki 3 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Bu kitlenin yüzde 70'e yakını ise orta segment veya daha yüksek segmentten dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Araştırmaya göre, yüksek ürün kalitesi, yüksek performans, uzun pil ömrü ve üstün tasarım, Türkiye'de dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanlar için en önemli faktörler arasında yer alıyor.

– Huawei MateBook D16, yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlandı

Huawei MateBook D16, 16 inç ekranlı dizüstü bilgisayar segmentinde yer alan, yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış bir bilgisayar olarak öne çıkıyor. 16,1 inç 1080P FullView ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranı sunarken, görüntü özellikleri sRGB renk uzayının tamamını kapsıyor. AMD Ryzen 5 4600H işlemciden gücünü alan MateBook D16, tek tuşa basılması ile anında performans moduna geçerek, yüksek sistem başarımı gerektiren uygulamaların gerektiği hızda çalışmasını sağlıyor. 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi sunan SuperCharge özellikli pili, aynı zamanda bilgisayar kapalıyken 10W'a kadar ters şarj özelliğini de destekleyerek, kullanıcısını ayrı bir powerbank taşıma zahmetinden de kurtarıyor. Huawei MateBook D16'nın 16 GB RAM'li versiyonu, Huawei Online Mağaza üzerinden 7 bin 999 TL, 8 GB RAM'li versiyonu ise 6 bin 999 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla satışa sunuluyor. Vade farksız 4 taksit avantajı sunulan ürünü satın alan tüketicilere, Huawei AF30 Mouse ve taşıma çantası da hediye ediliyor.

Huawei MateBook X Pro, 13,9 inç on parmak dokunmatik 3K FullView ekranında yüzde 91 gövde ekran oranı sunarak, önceki yılın versiyonlarının görsel estetiğini ve yüksek kullanılabilirliğini devam ettiriyor. Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7 İşlemci ile güncellenen modelde 16 GB LPDDR4x 4266MHz RAM bulunuyor. 1,33 kg ağırlığında olan ve en ince yarım santimetreden de ince olan yeni Huawei MateBook X Pro, sadece1 saat şarja takılı kalarak pilini yüzde 78 oranında dolduruyor. Çok yüksek taşınabilirlik olanakları sunan MateBook X Pro, artırılmış güvenlik ve mahremiyet için gömme kamera ve parmak izi okuyuculu güç düğmesi ile kullanıcıların güvenliklerinden endişe etmeden yanlarında taşıyabilecekleri bir dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor.

FreeBuds 4i, açık ve kapalı alanlarda 22 dB'e kadar akıllı aktif gürültü engellemesi ve 200 güne varan stand-by pil süresi ile öne çıkıyor. Yeni nesil kulaklık, önceki haleflerine göre yüzde 10 daha küçük bir şarj kutusuna sahip olduğu için, taşınabilirlik özellikleri daha da yükseltilmiş durumda bulunuyor. Tek şarjla 10 saat kesintisiz müzik dinleme veya 7,5 saat boyunca telefonla konuşma süresi sağlayan FreeBuds 4i, şarj kutusuyla birlikte bu süreleri 22 saate çıkartıyor. 10 dakika şarj ile 4 saat kesintisiz kullanılabilen FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak tüm işlevleri kullanılabilir şekilde çalışabiliyor. FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza'da önsatışa sunuluyor. Ürünü alan kullanıcılara ayrıca Huawei Akıllı Tartı 3 veya Huawei Band 4 ürünlerini satın alırken kullanabilecekleri 150 TL değerinde hediye kuponu da veriliyor.