Huawei yeni Watch GT 2 Pro'yu tanıttı

İSTANBUL (AA) – Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, en yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2 Pro'yu dün gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı'nda tanıttı.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Watch GT 2 Pro, safir cam tasarımlı saat kadranı, daha sert, daha dayanıklı ve dokulu bir dış yüzeye sahip; böylece dış mekan sporlarında bile çizilmeye karşı dayanıklı. Saat gövdesinde ise titanyum kullanıldı.

200'den fazla saat yüzü seçeneğiyle Huawei Watch GT 2 Pro, kullanıcılara birçok özelleştirme seçeneği sunuyor. Ayrıca, Huawei Share OneHop Watch Face fonksiyonu ile kullanıcıların fotoğraf galerilerinden görüntüleri aktarmak için Huawei Watch GT 2 Pro'larını akıllı telefonlarına dokundurarak saat yüzünü gerçekten kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, dış mekanı keşfederken gelgit zamanlarını, takımyıldızı ve ayın evrelerini gösteren farklı saat yüzleri de seçebiliyor.

Huawei Watch GT 2 Pro, aralarından seçim yapılabilecek 100'den fazla egzersiz modu sunuyor. Huawei Watch GT 2 serisinde bulunan diğer egzersiz modlarının yanına kayak, kros kayağı, snowboard ve golf gibi yeni spor modları da dahil edildi. Kayak modları, güvenliği sağlamak için sesli hatırlatıcılarla kullanıcıların ortalama hızını, mesafesini, kümülatif inişini, maksimum eğimi, kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu ve daha birçok parametreyi izliyor.

Yeni spor modlarına ek olarak Huawei, Huawei Watch GT 2 Pro'da çok çeşitli ekstrem sporlar, boş zaman etkinlikleri, su sporları, top oyunları ve kar sporları için hizmet vermeye devam ediyor. Huawei ayrıca, altı egzersiz modu için otomatik egzersiz algılama özelliği sunuyor.

Hangi spor yapılırsa yapılsın, dış mekan güvenlik rehberi, kullanıcıların her türlü açık alanla yüzleşmeye hazır olmalarını sağlıyor. Kullanıcılar gün doğumunu, gün batımını, ay evrelerini, gelgit zamanlarını ve şiddetli hava uyarılarını takip edebiliyor.

Huawei Watch GT 2 Pro'da, kullanıcıları motive etmek için rehberli bir hizmet sunan 10'dan fazla koşu kursu önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Öte yandan, Huawei Watch GT 2 Pro önemli ölçüde geliştirilmiş sağlık izleme yetenekleri sunuyor. Yenilenen Huawei TruSeen 4.0+ nabız izleme teknolojisi, daha doğru okumalar sağlamak için 6'sı 1 arada LED lens ve safir arka cam ile bir araya geliyor. Huawei Watch GT 2 Pro, koşarken, yüzerken veya başka bir spor yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemeyi de destekliyor.

Böylece gerçek zamanlı kalp atış hızını, egzersiz kalp atış hızını, yüksek kalp atış hızı uyarısını, en yüksek oksijen alımını, toparlanma süresini ve daha birçok ölçümü kullanıcıya sunabiliyor. Sağlık yönetimi senaryolarında Huawei Watch GT 2 Pro, 24 saatlik nabız izleme, dinlenme nabzı izleme, anormal kalp atışı bildirimleri, bilimsel uyku izleme, tüm gün stres izleme ve kan oksijen satürasyonu (SpO2) ölçümünü de destekliyor.

Huawei Watch GT 2 Pro'nun Türkiye'de ekim ayında satışta olması planlanıyor.