Hububat kapçığı ne demek?

Anlamı en çok merak edilen kavramlardan biri “hububat kapçığı” oldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İsviçre’den saman ithal ediyorlar” sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun yalan söylediğini belirterek, söz konusu ürünün hububat kapçığı olduğunu söyledi.

Bu açıklamanın artından internette en çok aranan kelimelerden biri Hububat kapçığı oldu.

Peki Hububat kapçığı ne demek?

Peki Hububat kapçığı nedir?

Hububat kapçığı: Keten, pamuk vb. tohumların hasat veya çeşitli işlemler sonrasında tohumu çıkarılmasıyla geriye kalan zarf veya kapsülleri, kapçık, tahıl kabuğu.

Erdoğan konuşmasında Hububat Kapçığını böyle açıkladı: “Bu özel bitki tarım zararlılarına karşı yetiştirilen bir böceğin beslenmesi için kullanılıyor. Kıyılarak getirildiği için görüntüsü samana benziyor.”